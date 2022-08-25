Подруга пропавших матери и дочки из Башкирии созналась в их убийстве в Перми

- После чего подозреваемый, вооружившись ножом, убил сначала мать, а затем задушил ребенка. Впоследствии соучастники на автомобиле вывезли тела потерпевших с места происшествия и сокрыли их в лесном массиве, - говорится в сообщении ведомства.