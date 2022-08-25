В Перми по подозрению в убийстве мамы и дочки из Башкирии задержали ее же подругу

– Приехавшие к дому, где в последний раз видели погибших мать и дочь, конвоиры, вывели женщину – сообщает пермский портал 59RU. Речь идет о хозяйке квартиры, к которой в гости и приехала 45-летняя Таисия и ее 5-летняя дочь из Ишимбая.
Издание также передает неподтвержденную пока информацию о том, что подруга убитой имеет судимость за покушение на сбыт наркотиков. Местные же жители сообщают, что в квартире тихо днем, но бывает шумно ночами, также в квартире бывает и некий мужчина, которого видят даже чаще хозяйки, причем в нетрезвом виде.
Напомним, вчера 24 августа стало известно о том, что поиски пропавшей 18 августа в Перми жительницы Ишимбая и ее маленькой дочери завершились вчера – тела обоих нашли в лесу в черте города с признаками насильственной смерти. Брат погибшей сейчас направляется в Пермь, где ведутся следственные действия после которых он сможет забрать тела родственниц.