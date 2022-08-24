Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч за красную Audi с антивоенной наклейкой

Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч за красную Audi с антивоенной наклейкой
Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч за красную Audi с антивоенной наклейкой
Вчера, 12:18ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MI
Он признан виновным в публичной дикредитции Вооруженных сил РФ, следует из решения Кировского районного суда города.

Административный протокол по ст. 20.3.3 в отношении Никиты Каптела составил сотрудник полиции, которому поступила информация о правонарушении. Сотрудник органов внутренних дел выехал по переданному ему адресу, где обнаружил красную Audi с дискредитирующей Вооруженные силы надписью на лобовом стекле.

Спустя некоторое время подошел хозяин автомобиля — Никита Каптел, сообщивший, что разместил наклейку с надписью днем. По словам нарушителя, он сделал это из-за того, что его друг уехал на Украину. Полицейский оформил административный протокол.

Суд счет вину уфимца полностью доказанной, подтвержденной объяснением владельца машины, фототаблицей, а также показаниями двух прохожих, которых остановили и опросили полицейские в день фиксации нарушения.

«Действия Никиты Каптела носили публичный характер, искажают и дискредитируют задачи по использованию Вооруженных Сил России на пределами территории России и фактически содержат призыв к воспрепятствованию использования ВС РФ, искажая цели и задачи специальной военной операции», — говорится в решении суда.

Смягчающими вину обстоятельствами послужили признание вины и раскаяние нарушителя. С учетом личности виновного, суд назначил ему минимальный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы