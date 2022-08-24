Правозащитники добились компенсации жителю Башкирии за пытки в полиции

Юристы настаивали на выплате пострадавшему 3,5 млн рублей, однако иск был удовлетворен частично. Суд кратно урезал сумму, до 200 тысяч, сообщает Команда против пыток.

«Мы находим эту сумму возмутительно маленькой. Интересно, что прокурор требовал сократить её вдвое и выплатить нашему заявителю только 100 тыс. рублей», — сообщили в организации. Юристы намерены обжаловать это решение и добиваться справедливой компенсации от государства. По словам потерпевшего — жителя Нефтекамска Венера Мардамшина — преступление было совершено еще в 2016 году. Тогда четверо мужчин надели на него наручники и пакет на голову, посадили в машину и привезли в городской пункт участковых. Уже там его пытали дубинками и электрошокером, требуя признаться в похищении женщины. Не добившись этого, заставили написать, что телесные повреждения он получил распивая спиртные напитки, что он распивал с друзьями спиртные напитки, а к сотрудникам полиции претензий не имеет. Венер Мардамшин после произошедшего был госпитализирован. В больнице он провел 27 дней, врачи диагностировали у него серьезные травмы, такие как сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом позвонка, множественные ушибы, кровоподтеки и ссадины. По факту злоупотребления полицейскими должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело, первоначально суд в Нефтекамске их оправдал. Но в ноябре 2019 года судья Янаульского районного суда признала экс-начальника уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина виновными, приговорив их к реальным срокам лишения свободы. Теперь, в рамках гражданского иска, суд назначил компенсацию за вред, причиненный здоровью потерпевшего.

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