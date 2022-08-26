Певец из Башкирии Элвин Грей получил звание заслуженного артиста Татарстана

Тем временем другая заслуженная артистка республики Татарстан объявила в соцсетях о запуске своей линии женской одежды. В соцсетях девушка рассказала о том, что трудоёмкий процесс подбора лекал и тканей для её именной капсулы занял целый год. Многие пользователи однако сочли, что стоимость вещей от звезды нереалистично завышена — своим мнение они поделились в комментариях под постом певицы в соцсетях.