В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили дело о халатности полицейских

В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили дело о халатности полицейских
В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили дело о халатности полицейских
Вчера, 12:19ПроисшествияНаталья БалыковаФото: vk.com
Установлено, что девушка неоднократно просила помощи у сотрудников органов внутренних дел, сообщила пресс-служба Следкома по региону.

«В Белорецке в ходе расследования убийства местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Конкретных подозреваемых пока нет. Следователи выяснили, что Дина Махиянова многократно жаловалась на бывшего мужа в полицию. Мужчина бил ее. Заявления она подавала в период с декабря 2020 по август 2022 года.

Сейчас следователи устанавливают, насколько полно полицейские провели проверочные мероприятия и были ли достаточны принятые ими профилактические меры в отношении бывшего супруга Дины Махияновой. Также они выяснят, были ли законными и обоснованными процессуальные решения, принятые полицией по заявлениям потерпевшей. По итогам этой работы они намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременное принятие мер реагирования.

Как сообщал Mkset, 31-летняя Дина Махиянова работала в администрации Белорецкого района. Она была убита вечером 14 августа возле дома своих родителей. В тот день чиновница возвращалась с дня рождения подруги. Бывший муж девушки ждал ее с ножом, скрываясь за постройкой. Эксперты насчитали на теле жертвы14 ножевых ранений.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта отмечал, что его подчиненная стала жертвой домашнего насилия — бывший муж ранее неоднократно ее избивал, обращения в правоохранительные органы не дали результата.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы