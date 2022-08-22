В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили дело о халатности полицейских

Сейчас следователи устанавливают, насколько полно полицейские провели проверочные мероприятия и были ли достаточны принятые ими профилактические меры в отношении бывшего супруга Дины Махияновой. Также они выяснят, были ли законными и обоснованными процессуальные решения, принятые полицией по заявлениям потерпевшей. По итогам этой работы они намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременное принятие мер реагирования.