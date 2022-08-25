Это было покушение: в Уфе за покупку «военника» судят хоккеиста Анвара Сулейманова

Это было покушение: в Уфе за покупку «военника» судят хоккеиста Анвара Сулейманова
Это было покушение: в Уфе за покупку «военника» судят хоккеиста Анвара Сулейманова
Вчера, 11:40ОбществоИрина Деревянчук, Наталья БалыковаФото: Mkset.ru
Адвокат ходатайствовал о переквалификации состава преступления с оконченного на неоконченное, передает корреспондент Mkset из зала суда 25 августа.

Сегодня, 25 августа в Ленинском райсуде Уфы идет суд по делу о покупке экс-хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Анваром Сулеймановым военного билета, говоря точнее судят по статье 291 ч.4 УК РФ — дача взятки.

Анвара Сулейманова, который находится под домашним арестом, в суд доставили позже назначенного срока, в это время суд допрашивал свидетеля Самигуллина, которого считают посредником между хоккеистами и военным комиссаром. Однако присутствовать на допросе свидетеля Самигуллина журналистам запретили из-за тайны следствия. Самигуллин, напомним, по делу проходит как посредник при незаконном получении военников.

А вот показания военного комиссара Калининского района Константина Воропаева на суде прозвучали вовсеуслышание, правда из уст прокурора. Воропаев заявил, что действительно видел Фарита Самигуллина несколько раз «на хоккее». Однако заявил он и о том, что ни денег, ни каких-либо других ценностей от Самигуллина не получал. также военком сообщил, что не знаком с Анваром Сулеймановым, однако признался, что знаком с хоккеистом Капризовым — он даже приезжал к нему сделать фото на память.

На данный момент кульминационный момент заседания суда это ходатайство адвоката о переквалификации состава преступления с оконченного на неоконченное т. е. на покушение на дачу взятки. Судья между тем постановил указанное ходатайство разрешить при вынесении решения и суд ушел на перерыв.

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