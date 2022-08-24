Житель Уфы задержан за одиночный пикет с плакатом

Полицейские доставили его в отдел полиции № 6, оттуда задержанный связался с адвокатом. По словам защитника, Хаертдинов не отрицал своего негативного отношения к спецоперации. Свою позицию он обозначил в объяснении. Затем пикетчика отпустили.