Житель Уфы задержан за одиночный пикет с плакатом

Житель Уфы задержан за одиночный пикет с плакатом
Житель Уфы задержан за одиночный пикет с плакатом
Вчера, 18:31ПолитикаФото: 1MI
На него составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил Mkset адвокат Айдар Хазыров.

Студент УГНТУ Нафис Хаертдинов был задержан на площади на Горсовете. На одиночный пикет он вышел около 11:30 с антивоенным плакатом.

«Он простоял там около 30 минут и только после этого к нему подошли [сотрудники полиции]», — сообщил Айдар Хызыров.

Полицейские доставили его в отдел полиции № 6, оттуда задержанный связался с адвокатом. По словам защитника, Хаертдинов не отрицал своего негативного отношения к спецоперации. Свою позицию он обозначил в объяснении. Затем пикетчика отпустили.

«Мы указали, что считаем протокол незаконным и подлежащим отмене. Естественно, этот материал будет передан в суд, который со 100-процентной вероятностью признает его виновным в совершении административного правонарушения», — предположил Айдар Хызыров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы