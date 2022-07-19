В Башкирии состоялась церемония прощания с девушками, погибшими накануне в ДТП

Четыре девушки — Ксения, Анна, Яна и Эльвина ранним утром 18 июля возвращались со встречи с одноклассниками, прошедшей в одном из местных заведений. В районе пяти часов утра те направлялись домой, идя по обочине дороги. В это же время на бешеной скорости навстречу им выехал 23-летний молодой человек за рулём иномарки.