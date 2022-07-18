Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с 4 погибшими в Башкирии

Напомним, что страшное ДТП произошло сегодня рано утром на 5 км объездной дороги села Бакалы. По информации ГИБДД, водитель автомобиля AUDI A5 в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Позже выяснилось, что 23-летний водитель иномарки ехал на скорости 110 километров в час. О ДТП также высказался глава Башкирии, в частности, Хабиров поручил оказать помощь семьям погибших девушек, а саму ситуацию он взял под личный контроль.