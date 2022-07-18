В Башкирии 23-летний водитель насмерть сбил четырёх девушек

Четыре девушки, в числе которых одна несовершеннолетняя, погибли в результате ДТП с нетрезвым водителем в Балтачевском районе республики, сообщает начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов

Смертельное ДТП, унёсшее жизни четырех женщин, произошло ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. По информации от сотрудников ГИБДД республики, виновником аварии является 23-летний местный житель. Сообщается, что четыре девушки шли навстречу по проезжей части, в это же время наезд на них допустил нетрезвый 23-летний местный житель за рулём Audi A5. Пешеходы в результате инцидента скончались ещё до приезда сотрудников скорой. Как уточняют в пресс-службе республиканской прокуратуры, трое девушек из числа погибших были в возрасте 18-19 лет, одна же — была несовершеннолетней. Также по информации ведомства, молодой человек, управлявший иномаркой был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В рамках освидетельствования было выявлено, что показатели содержания алкоголя в организме водителя составляет 0,333 миллиграм на литр выдыхаемого воздуха.

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