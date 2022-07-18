Водитель, сбивший в Бакалинском районе Башкирии четырех девушек, гнал под 110 км/ч

Авария, которая произошла в пятом часу утра в понедельник, 18 июля, на объездной дороге села Бакалы, унесла жизни четверых девушек. Младшей из них было 16 лет, второй — 18, двоим исполнилось по 19 лет. Водитель — 23-летний местный житель — сейчас дает показания. Уже установлено, что он был пьян.