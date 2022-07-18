Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о страшной аварии в Бакалах

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о страшной аварии в Бакалах
Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о страшной аварии в Бакалах
Вчера, 15:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Депутат Госдумы рассказал о том, когда и каким образом прекратятся подобные аварии у себя в телеграм-канале 18 июля.

Бывший глава ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Государственной Думы от Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о трагедии в Бакалинском районе. Произошедшая сегодня 18 июля ранним утром авария стала поводом для новых заявлений о том каким образом подобные драмы можно предотвратить.

23-летний водитель, который по словам Гильмутдинова «выдул» на освидетельствовании 0,333 мг алкоголя, то есть был пьян, на скорости под 110 км/ч сбил сразу четверых девушек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они погибли в страшном столкновении. О произошедшем уже высказался и нынешний главный автоинспектор республики и глава Башкирии, не остался в стороне и Динар Гильмутдинов.

В своем телеграм-канале депутат поставил вопрос — когда же прекратятся страшные аварии? И сам же ответил на него. Гильмутдинов указал причины ДТП среди которых в том числе и дороги, которые не соответствуют стандартам, но признал, что основной причиной возникновения аварий остаются нарушения правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов.

Как бы негативно не воспринимались камеры, нарушение правил на участках, где они установлены, снижается. Соответственно, аварийность тоже. Профилактическая работа с пьяными водителями проводится.Динар Гильмутдинов

Также Гильмутдинов рассказал и о том, что повлиять на ситуацию может и общественность, а точнее общественное порицание нарушителей.

Останови этого водителя кто-то из знакомых, близких, друзей, которые могли знать о его намерениях сесть за руль, трагедии удалось бы избежать.Динар Гильмутдинов

Напомним, сегодня около 4 часов уутра 23-летний парень за рулем премиальной иномарки сбил четверых девушек, в том числе и несовершеннолетнюю. Все они погибли на месте. Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов водитель был нетрезв и «гнал» на скорости под 110 километров в час. Трагедию под личный контроль взял глава Башкирии Радий Хабиров, который уже дал поручение оказать всестороннюю помощь семьям погибших и заявил, что «негодяй понесет наказание».

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