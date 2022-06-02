mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тимур Хакимов принимает участие в инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022»

2 июня 08:56
Фото: tpprb.ru
На форум приехали около полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов в Сибае принимает участие в IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022».

Сегодня на площадке форума проходит заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике на тему «Развитие региональных финансовых систем и инструментов финансирования бизнеса».

Фото: tpprb.ru

Модератором её выступает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ Владимир Гамза.

На форум приехали около полутора тысяч гостей из России, дальнего и ближнего зарубежья, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

Материалы по теме
Тимур Хакимов принял участие в старте «Недели предпринимательства»Тимур Хакимов: «ТПП презентовала меры поддержки в рамках Недели предпринимательства»Президент ТПП Тимур Хакимов рассказал об инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022»
#Новости#Сотрудничество#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48