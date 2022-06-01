В Уфе с приходом лета затопило набережную реки Белой

В Уфе в первый день лета затопило Набережную реки Белой. Фотографиями с места подтопления одной из главных уфимских достопримечательностей поделились читатели Mkset.
На кадрах видно, как река вышла из берегов и водная гладь покрыла собой пешеходные дорожки, оставив далеко позади ограждения бетонных плит.
Ранее уфимская набережная вновь привлекла к себе внимание горожан и гостей столицы. Причиной тому послужил пришвартовавшийся к ней теплоход «Александр Пушкин», который жители республики уже успели сравнить с легендарным «Титаником». Подробнее о четырехпалубном судне, взбудоражившим башкирскую столицу Mkset рассказывал здесь. А об истории речного пароходства в Башкирии — здесь.
Также ранее корреспондент Mkset отправился на набережную-недострой в уфимском Сипайлово. Испещренная граффити и заваленная мусором, она уже долгое время остаётся для жителей микрорайона едва ли не единственным местом для долгих пеших прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.