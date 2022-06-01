В Уфе с приходом лета затопило набережную реки Белой

Ранее уфимская набережная вновь привлекла к себе внимание горожан и гостей столицы. Причиной тому послужил пришвартовавшийся к ней теплоход «Александр Пушкин», который жители республики уже успели сравнить с легендарным «Титаником». Подробнее о четырехпалубном судне, взбудоражившим башкирскую столицу Mkset рассказывал здесь. А об истории речного пароходства в Башкирии — здесь.