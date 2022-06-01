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В Уфе с приходом лета затопило набережную реки Белой

1 июня 17:36
Фото: Mkset.ru
Водой на уфимской набережной залило пешеходные дорожки и площадки для отдыха, сообщают читатели Mkset

В Уфе в первый день лета затопило Набережную реки Белой. Фотографиями с места подтопления одной из главных уфимских достопримечательностей поделились читатели Mkset.

На кадрах видно, как река вышла из берегов и водная гладь покрыла собой пешеходные дорожки, оставив далеко позади ограждения бетонных плит.

Фото: Mkset.ru

Ранее уфимская набережная вновь привлекла к себе внимание горожан и гостей столицы. Причиной тому послужил пришвартовавшийся к ней теплоход «Александр Пушкин», который жители республики уже успели сравнить с легендарным «Титаником». Подробнее о четырехпалубном судне, взбудоражившим башкирскую столицу Mkset рассказывал здесь. А об истории речного пароходства в Башкирии — здесь.

Также ранее корреспондент Mkset отправился на набережную-недострой в уфимском Сипайлово. Испещренная граффити и заваленная мусором, она уже долгое время остаётся для жителей микрорайона едва ли не единственным местом для долгих пеших прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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