Часовые программы и «банкетоходы»: Приживется ли круизный туризм в Башкирии?

Внутри зал ожидания в несезон использовался как клуб, комнаты для иногородних и иностранных туристов были оборудованы как номера, а ресторан внутри был главной площадкой общественного питания. В целом — в предвоенное время это была функциональная и привлекательная площадка как для уфимцев, так и для гостей города. Но, к сожалению, в начале 60-х годов произошел разрушительный пожар. Восстановить здание так и не удалось. Возможно, если бы не печальное стечение обстоятельств, красивое архитектурное строение дожило бы и до наших дней. Со временем набережная реки превратилась в голый пустырь, но речной вокзал (уже без здания), продолжал функционировать. Сейчас на этом месте огромная бетонная уфимская набережная. Больших кораблей там давно нет.