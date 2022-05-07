Цветы курая на разрухе: как сейчас выглядит набережная-недострой в уфимском Сипайлово

Строительство набережной в Сипайлово длилось более семи лет. Тогда городские власти власти обещали возвести здесь беговые дорожки и видовые площадки, однако с момента официального открытия в 2014 году едва ли появилось что-то новое. О том, как выглядит сейчас сипайловская набережная — в материале Mkset

Набережная реки Белой в Уфе все больше соответствует заявленным властями планам о том, чтобы сделать её точкой притяжения. Вдоль берега простираются ряды шезлонгов, извиваются по колоннам побеги зелени, блестят на солнце свежевыкрашенные ограды. Набережная то и дело становится предметом обсуждения среди уфимцев. Так, несколькими днями ранее шквал комментариев вызвал пришвартовавшийся к набережной круизный лайнер «Александр Пушкин», который некоторые уже успели сравнить со знаменитым «Титаником». В то же время о набережной в микрорайоне Сипайлово власти будто забыли. Когда набережная на монументе обрастает все новой и новой инфраструктурой — кафе, беговыми дорожками, умными остановками и прочим, набережная в Сипайлово все сильнее приходит в запустение. Корреспондент Mkset отправился посмотреть, как выглядит сейчас одно из немногих доступных жителям микрорайона мест для прогулок. Строительство сипайловской набережной стартовало ещё в 2007 году — именно тогда республиканские власти впервые заявили о необходимости создать на территории микрорайона противопаводковую дамбу. Первый этап строительства завершился уже через два года. Тогда же обновлённую набережную презентовали уфимцам на День республики. Как заявлял тогда премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев, во время строительства объекта было освоено 203 миллиона рублей. Тогда же власти рассказали о дальнейших планах по благоустройству территории дамбы. В 2013 году стало известно, что власти планируют направить на строительство дамбы ещё 165,08 млн рублей. Однако с того времени вид сипайловской набережной едва ли изменился в лучшую сторону. Как только вы оказываетесь здесь, вас сразу же встречают полуразрушенные каменные ограды, которые украшают стилизованные цветы курая. Какие-то из оград сохранились лучше, какие-то же больше напоминают руины, где из каменной кладки опасно выпирают металлические штыри. Сейчас, смотря на груду каменных плит, опоясанную литым орнаментом, с трудом можно предположить, что когда-то это место было одной из обещанных властями видовых площадок. Заглянув за ограду, а может и более того, — спустившись на нижние ярусы набережной, вы обнаружите нагромождение серых бетонных плит, через которые отверженно пробивается скудная зелень. Плиты эти, как и практически любые поверхности набережной, испещрены бесчисленными граффити и тегами. Какие-то из них действительно могут удивить мастерством исполнения, какие-то же, нося гораздо более прагматичный характер, предлагают уфимцам различные способы скрасить досуг. Кислотно-яркие надписи удачно контрастируют с серым благообразием сводчатых лестниц. Спускаясь все дальше по усыпанным окурками и битым стеклом ступенькам, вы рано или поздно добредёте до сохранившейся на набережной полосы нетронутого леса. Здесь же можно увидеть многочисленные полянки, которые местные жители облюбовали для проведения весенних пикников. Свидетельством тому — свежие кострища и сваленные полукругом бревна. Чуть поодаль на подмостках из валежника громоздятся мешки с мусором. В наваленных друг на друг ветках виднеются этикетки пластиковых бутылок. На протяжении всей набережной расположились несколько мусорных урн, однако их число несоизмеримо мало для многокилометровой пешеходной дорожки. Дальнейшая судьба сипайловской набережной остаётся неизвестной. Напомним, что на данный момент она остаётся для жителей микрорайона едва ли не единственным местом для долгих пеших прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Ведь парк Кашкадан, главное место притяжения в микрорайоне, по-прежнему остаётся на реконструкции. Торжественное его открытие власти анонсировали на 12 июня.

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