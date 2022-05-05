Круизный рейс на теплоходе, который остановился в Уфе, оказался «экспериментальным»

Власти собрались развивать круизный туризм в Башкирии, а в компании «Водоходъ», чей лайнер остановился в Уфе, заявили, что рейс был неким экспериментом. Рассказываем о том, что известно про теплоход «Александр Пушкин», который посетил столицу республики в рамках круизного тура.

В Уфе 3 мая пришвартовался теплоход «Александр Пушкин» и привлек к себе внимание жителей города. Четырехпалубное судно, построенное в Австрии, развивает скорость до 22 км/ч и является кораблем премиум-класса. Длина судна составляет 110,1 метра, ширина — 14,5 метра, количество посадочных мест — 186. Как сообщали ранее в Минтрансе республики, мероприятие стало возможным благодаря совместной работе правительства Башкирии и администрации ФБУ «Камводпуть». Известно, что всего в навигацию в 2022 году планируется запустить 13 судов. По информации ведомства, по реке Белой большие четырехпалубные теплоходы вообще никогда не ходили, от чего такое событие стало «имиджевым», а глава республики Радий Хабиров и вовсе заявлял, что в Башкирии будут развивать круизный туризм. Журналист Mkset посмотрел, как выглядит четырехпалубный теплоход, и узнал, что оказывается этот рейс на теплоходе «Александр Пушкин» был неким экспериментом. Все места на лайнере были распроданы, а сам тур был «экспериментальным» К слову, в отделе бронирования компании «Судоходъ» Mkset сообщили, что круизный тур «Жемчужина Башкирии» является «экспериментальным», и подобных судоходных рейсов через Уфу больше не будет. По словам менеджера по бронированию, из-за низкого уровня воды в русле реке хождение теплоходов таких габаритов не предоставляется возможным. Несмотря на достаточно логичный ответ оператора про снижение уровня воды в реке Белой (ведь ни для кого не секрет, что русло давно перестало быть судоходным), в мае этого года, как сообщал министр экономического развития Рустам Муратов, республика получит три теплохода. Новые корабли будут совершать маршрут по рекам вокруг Уфы, и такой отдых себе, по его словам, смогут позволить «даже пенсионеры». Журналист Mkset также уточнил, возможно ли попасть на лайнер и продолжить путешествие с отправной точки в Уфе. Оператор нам сообщил, что все места уже выкуплены. К слову, на борту корабля 186 посадочных мест. Видимо, круизный отдых с длительной остановкой в Уфе пользуется большим спросом, несмотря на стоимость в 93 тысячи рублей за 10 дней при условии размещения в весьма скромной по площади каюте. А вот каюты класса «люкс» с двуспальной кроватью (их на палубе всего две) можно забронировать в туре за 233 тысячи рублей. Тур включает в себя экскурсионную программу в Уфе с посещением пасеки, коневодческого комплекса, уфимского театра оперы и балета, музея археологии и этнографии. Также в программу входит тематическое меню на борту, которое включает в себя башкирские национальные блюда: бишбармак, эчпочмак, голубцы тулма, мясо по-башкирски, окрошку на айране, суп тукмас с уткой, фермерский сыр, чак-чак и пирог губадия с кортом. Полный маршрут проходит по рекам Волга, Кама и Белая. За время круиза теплоход из Нижнего Новгорода охватывает семь городов — Свияжск, Казань, Нижнекамск, Уфу, Елабугу, Казань и Чебоксары. Признание от Хабирова и кипрский офшор Компания «Водоходъ», которая организует круизный тур на теплоходе «Александр Пушкин», является одной из крупнейших российских судоходных организаций в стране. Учредитель компании — кипрский офшор VOLGA-BALTIC CRUISE LINES LIMITED, которому принадлежит 100% уставного капитала, об этом свидетельствуют данные на портале Rusprofile. Генеральным директором является уроженец Уфы Ришат Багаутдинов, который также занимает пост заместителя председателя совета Российской палаты судоходства. В 2020 году Багаутдинов получил звание «Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан» от главы республики Радия Хабирова. Несмотря на то, что власти, заручившись поддержкой крупнейшей компании и ее генерального директора, собрались развивать круизный туризм в Башкирии, перспективы такой затеи кажутся весьма сомнительными. И пока лайнеры повышенной комфортности бороздят просторы Башкирии, в Уфе свой последний век доживает местный порт со своими ржавыми списанными речными судами на «кладбище кораблей». Ранее мы писали о том, почему в Башкирии смогут окупаться только часовые речные прогулки и так называемые «банкетоходы». Сложно представить, что сфера будет востребованной и рентабельной, учитывая то, что подобный бизнес загибался долгие годы и не смог выжить из-за убытков.

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