Отпуск Хабирова, приглашение Путина и закон о QR-кодах. Итоги недели в Башкирии

Рабочая неделя началась с новости о плановом отпуске главы Башкирии Радия Хабирова. В связи с чем еженедельное оперативное совещании в Правительстве проводил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Впрочем, сообщил он не менее интересную информацию. В частности, были названы сроки завершения «Восточного выезда» — конец 2023 года, примечательно, что также к 2023 году покончено будет и с обманутыми дольщиками.