Режим чрезвычайной ситуации по узелковому дерматиту у скота введен в районе Башкирии

26 ноября стало известно, что из-за вспышки заболеваемости нодулярным дерматитом крупного рогатого скота в селе Туркменево в Баймакском районе ввели режим ЧС, об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации приняли вчера 25 ноября на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Баймакского района. Активен режим ЧС в районе также с 25 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Произошло это из-за выявленного накануне очага заболевания крупного рогатого скота узелковым или же нодулярным дерматитом на территории села Туркменево Мукасовского сельсовета. Отмечается, что действует режим ЧС для органов управления и сил Баймакской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а не для граждан. Напомним, 19 ноября заведующий местной ветеринарной лечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита. Выяснилось, что он не ошибся. 24 ноября в селе Туркменово выявили 17 личных и два фермерских хозяйства где находились животные которые были больны или же уже переболели заразной болезнью. Отметим, что ровно неделю назад ЧС из-за вспышки птичьего гриппа ввели в Благоварском районе республики.

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