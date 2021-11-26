В Уфе стоимость проезда автобусного маршрута № 207 повысится с 15 декабря

В Уфе стоимость проезда автобусного маршрута № 207 повысится с 15 декабря
В Уфе стоимость проезда автобусного маршрута № 207 повысится с 15 декабря
26 ноября, 13:56ГородЭлина СайфрановаФото: ufacity.info
Повышение планируется ввести с 15 декабря на автобусном маршруте № 207 «Уфимский ДОК» и «ТСК Пушкинский». Перевозчик объясняет повышение цены — увеличением затрат по всем статьям расходов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Так, проезд на автобусном маршруте «207», который соединяет Инорс и исторический центр города, а также проезжает через Сипайлово и Зеленую рощу, с 15 декабря будет составлять 35 рублей, вместо прежних 30.

Как сообщает пресс-служба администрации города, цена будет едина будь то оплата «наличкой», банковской картой или картой «Алга».

Между тем, перевозчик объясняет повышение цен тем, что с момента установки тарифа в 30 рублей «прошло значительное время, затраты по всем статьям расходов за этот период ощутимо выросли».

Ранее мы сообщали, что маршрут № 298 прекратил осуществлять перевозки пассажиров и вместо него был продлен маршрут «Башавтотранса» № 226, который отныне будет следовать от «Уфимского ДОКа» до СТЦ «Мега-Уфа».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы