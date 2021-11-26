В Башкирии установили новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

В Башкирии установили новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса
В Башкирии установили новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса
26 ноября, 12:22ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
26 ноября данные о погибших от коронавируса продемонстрировали очередной максимум,за сутки скончались 38 человек, сообщает Оперштаб Башкирии.

По данным на 26 ноября в Башкирии за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 674 человека, вместе с ними количество инфицированных в регионе составляет 103 697 человек.

Вылечились за прошедшие сутки больше граждан, чем заболели – 698 человек. За весь период пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 92 621 человек.

Очередной печальный антирекорд по смертности, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 38 человек.

Продолжается прививочная кампания и количество прошедших первый этап вакцинации неуклонно приближается к двум миллионам, первый укол уже сделали 1 945 683 человека, полностью завершили вакцинацию 1 682 772 человека.

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