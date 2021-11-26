Привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы получили приглашение сняться в фильме «Елки»

Привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы получили приглашение сняться в фильме «Елки»
Привитые и переболевшие COVID-19 уфимцы получили приглашение сняться в фильме «Елки»
26 ноября, 17:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: сайт администрации Уфы
Сегодня, 26 ноября о возможности попасть на большой экран для всех обладающих QR-кодами жителей Уфы сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

28 ноября в Уфе на площади у Конгресс-Холла «Торатау» пройдут съемки эпизода самой популярной в России новогодней кинофраншизы «Елки». Все уфимцы, которые имеют QR-код вакцинированного от коронавируса или же переболевших им не более 6 месяцев назад могут поучаствовать в съемках и попасть на большой экран. В прокат кинофильм выйдет уже через несколько недель, 16 декабря.

В пресс-службе администрации сообщают, что желающим необходимо подать заявку. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту ufaelki8@gmail.com. После проверки данных организаторы ответным письмом пришлют приглашение и сообщат дополнительную информацию. Что именно должно быть указано в заявке на сайте мэрии не сообщается, но уточняется, что количество желающих ограничено

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