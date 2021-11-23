Россельхозбанк предлагает кредитную карту для покупок в рассрочку в любых магазинах

«Россельхозбанк стремится расширять свою линейку полезными и выгодными предложениями. Кредитные карты рассрочки – очень перспективный банковский продукт. Они пользуются большой популярностью по всему миру и уже хорошо зарекомендовали себя в России. В ситуации, когда возникла непредвиденная необходимость дорогостоящих покупок, или в случае, когда средства не удалось накопить к конкретному сроку, а приобрести вещь или услугу нужно, такие карты оказываются настоящим спасением. Наше предложение выгодно отличается возможностью покупать не только у магазинов-партнеров, но вообще в любых местах. Уверен, что клиенты оценят и продолжительный период самой рассрочки, который составляет до 208 дней против 55 дней для обычных кредитных карт», — отмечает начальник управления развития карточных продуктов Россельхозбанка Андрей Кондратьев.