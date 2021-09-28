Россельхозбанк: Башкирия вошла в тройку лидеров по выдаче ипотеки

С начала 2021 года Россельхозбанк выдал порядка 100 млрд. рублей ипотеки, на 11% улучшив результат за сопоставимый период прошлого года.

В тройке лидеров - Московская область и Москва, Ленинградская область и Санкт-Петербург, а также Башкирия. Региональный филиал РСХБ в Башкортостане с начала года выдал ипотечных кредитов на сумму 3,5 млрд. рублей. Июльское снижение максимального размера кредита по ипотеке с господдержкой с 6 миллионов рублей (12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге) до 3 миллионов рублей во всех регионах и повышение ставки разделило рынок городского жилья 2021года на «до» и «после». В результате «подорожания» льготной программы кредиты на вторичную недвижимость обогнали кредиты на новостройки. Второй фактор, по мнению экспертов Россельхозбанка, - это желание людей хранить свои средства в форме уже существующего жилья в условиях продолжающейся пандемии. Наряду с ипотекой на вторичную недвижимость драйвером рынка остаётся ипотека на жильё за пределами мегаполисов. По мнению экспертов РСХБ, в ближайшей перспективе она удержит долю на уровне половины от общего объёма выдач. С начала года доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач выросла с 12,6% до19,3%. В то же время закономерно сократились выдачи «обычной», нельготной ипотеки - с 10,8% до 1,7%. В итоге на рынке первичных выдач произошло практически полное перераспределение в пользу льготной программы, и совокупно на новостройки в 2021году пришлось 20,6 млрд. рублей. Доля в общем объёме выдач незначительно сократилась с 23,4% до 21,1% от всех выдач по ипотеке в 2021 году. Параллельно росли показатели ипотеки на вторичное жилье. Выдачи увеличились на 68%до 20,8 млрд. рублей, а их доля заметно выросла с 14,8% до 21,3%. Таким образом, сегменты развивались разнонаправленно: несмотря на высокую востребованность ипотеки с господдержкой вторичная недвижимость обошла новостройки в 2021 году. Другой яркой тенденцией на рынке жилья остаётся растущая популярность недвижимости за пределами мегаполисов и на сельских территориях в целом. Так, сельская ипотека увеличила свою долю в выдачах на 3 процентных пункта за год до 43,5%. Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 7% до 2,5 млн рублей. Самые большие кредиты в среднем берут заёмщики столичного региона – 5,8 млн рублей, самые малые – в Кировской области и Мордовии – по 1,46 млн рублей. В Башкортостане средний размер ипотечного кредита составляет 2,3 млн рублей. «Выдав 100 млрд рублей ипотеки, Россельхозбанк помог 39,5 тысячам российских семей улучшить свою жизнь. Мы гордимся тем, что являемся одним из лидеров рынка ипотечного кредитования и реально поддерживаем людей в решении их жилищных вопросов, одновременно стимулируя стройку по всей стране. Это очень существенное подспорье для всей национальной экономики особенно в условиях той неопределенности, которую создает пандемия», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

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