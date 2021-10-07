Россельхозбанк выступил в качестве организатора фестиваля СВОЁ

В парке “Патриот” 6 октября начала работу 23-я ежегодная выставка достижений сельского хозяйства “Золотая осень”. В ней приняли участие представители отрасли России и стран зарубежья. В рамках мероприятия прошел конкурс “Вкусы России”, который был организован Минсельхозом.

Как сообщают “Известия”, Россельхозбанк организовал фестиваль СВОЁ. Посетители данного фестиваля смогут купить натуральные продукты от производителей и ознакомиться с подробными данными о них. Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов дал комментарий, что фермеры получают новую аудиторию, а потребители без услуг посредников покупают качественный товар. Конкурс “Вкусы России” позволит посетителям выставки ознакомиться с продукцией 48 производителей. Россельхозбанк стремится к цифровизации сельского хозяйства. Различные инициативы внедряются в процессы производства малого и среднего сельского бизнеса. К ним относят цифровые сервисы по точному земледелию, совместную работу с российскими стартапами. Это позволяет сельхозкомпаниям получать эффективные решения. К ним относят платформу “Свое фермерство”, которая поддерживает сельских предпринимателей. Маркетплейс “Свое родное” дает возможность продавать товары без посредников по оптимальной цене. Президент Агропродовольственного фонда “СВОЁ” Андрей Даниленко дал комментарий, что применение датчиков, систем анализа почвы и прочих новейших технологий позволяет повышать урожайность. Помимо этого, есть возможность снижать затраты на издержки и делать прогноз по природным явлениям. По его мнению, достижения технологического прогресса способствовали тому, что аграрии смогли обеспечить внутренние потребности страны и выйти на экспорт.

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