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Тимур Хакимов рассказал о достижениях Торгово-промышленной палаты Башкирии

15 ноября 2021, 04:38
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов принял участие в секции Осенней сессии форума «Международный день импорта и экспорта», посвященной внешнеэкономической деятельности Башкортостана.

Руководитель бизнес-объединения поделился опытом продвижения продукции республиканских компаний на мировые рынки.

«Палата в этом году провела 20 очных бизнес-миссий и приемов российских и иностранных делегаций и 68 международных деловых встреч и бизнес-миссий в режиме ВКС. На безвозмездной основе ТПП РБ оказывает помощь предпринимателям республики в поиске бизнес-партнеров в России и за рубежом, проверке их благонадежности, осуществлении переводов на иностранные языки», - рассказал Тимур Хакимов.

Одна из основных функций Палаты – экспертиза и сертификация. В этом году предприятиям уже оказано около 6 тысяч таких услуг. Выдано 5290 сертификатов о происхождении товаров. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21%. Эти услуги ТПП РБ может оказывать в том числе в трех филиалах ТПП в городах республики.

Президент ТПП РБ рассказал о деятельности МКАС.

«ТПП РБ – одна из 18 торгово-промышленных палат России, при которых работает Отделение Международного Коммерческого Арбитражного суда (МКАС). По количеству рассмотренных дел уфимское отделение на четвёртом месте в РФ, но мы первые совместно с Нижегородской ТПП провели судебное заседание с соблюдением всех юридических норм по системе ВКС. Это очень важно, учитывая наши новые реалии», - отметил Тимур Хакимов.

Президент Палаты поделился новыми инструментами поддержки предприятий республики. В их числе добровольная лесная сертификация FSC, которая позволяет поставлять продукцию из древесины на рынки Европы.

Сертификация по стандартам «Халяль», после вступления ТПП РБ в Исламскую палату торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA), позволит продвигать продукцию предприятий Башкортостана на рынки 57-ми стран.

В августе запущен новый проект – Единая торговая площадка, который реализуется на собственных серверах Dell 2021 года производства. Отличительной особенностью площадки является наличие отдельных секций по работе с поставщиками и заказчиками стран ЕАЭС (Россия, Казахстан Белоруссия, Киргизия и Армения), а также наличие секции по международным торгам - World Trade from Rep.

«В ближайших планах - участие ТПП РБ в 12 Всемирном Конгрессе Торговых палат в городе Дубае (ОАЭ) с 20 по 26 ноября, в рамках которого пройдет презентация Республики Башкортостан для иностранных инвесторов в двух секциях, организованных Исламской палатой: «Цифровая трансформация» и «Пути к устойчивому будущему», - сообщил Тимур Хакимов.

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