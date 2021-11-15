Тимур Хакимов рассказал о достижениях Торгово-промышленной палаты Башкирии

Одна из основных функций Палаты – экспертиза и сертификация. В этом году предприятиям уже оказано около 6 тысяч таких услуг. Выдано 5290 сертификатов о происхождении товаров. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21%. Эти услуги ТПП РБ может оказывать в том числе в трех филиалах ТПП в городах республики.