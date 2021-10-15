В ТПП Башкирии обсудили сотрудничество с предпринимателями из Узбекистана

На встрече присутствовали профильные министры и порядка 23 компаний.
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел презентацию экономического потенциала Башкортостана, познакомил деловые круги с новыми проектами самого крупного бизнес-объединения республики. ТПП РБ оказывает более 300 услуг для бизнеса, 6 из которых можно получить только в Башкортостане.
Тимур Хакимов рассказал о налаженном взаимодействии с Республикой Узбекистан по привлечению и отбору трудовых мигрантов по заявкам предприятий Башкортостана. Так, в Узбекистане открыто представительство ТПП РБ. Заключен договор о сотрудничестве и взаимодействии с Агентством внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (АВТМ).
«Именно в Узбекистан мы последнее время часто летаем как с бизнесом, так и в составе правительственных делегаций, потому что видим ваше бурное инвестиционное развитие. Представители Узбекистана также частые гости в нашей республике», - рассказал Тимур Хакимов.
Встреча продолжилась презентацией предприятий Узбекистана. Затем состоялись В2В-переговоры, в которых приняли участие представители 32 предприятий.