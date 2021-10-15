В ТПП Башкирии обсудили сотрудничество с предпринимателями из Узбекистана

«Именно в Узбекистан мы последнее время часто летаем как с бизнесом, так и в составе правительственных делегаций, потому что видим ваше бурное инвестиционное развитие. Представители Узбекистана также частые гости в нашей республике», - рассказал Тимур Хакимов.