ТПП РБ формирует единую систему сертификации «Халяль»

Стороны договорились обеспечивать оценку качества и безопасности производимых ими товаров и услуг, стимулировать производителей к сертификации продукции по стандарту «Халяль». Сотрудничество нацелено на формирование и развития российского рынка товаров и услуг, соответствующих требованиям «Халяль» и законодательству в области качества и безопасности пищевой продукции.