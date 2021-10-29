ТПП РБ формирует единую систему сертификации «Халяль»

Подписи под документом поставили президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов, вице-премьер правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, министр торговли и услуг Алексей Гусев, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.
Стороны договорились обеспечивать оценку качества и безопасности производимых ими товаров и услуг, стимулировать производителей к сертификации продукции по стандарту «Халяль». Сотрудничество нацелено на формирование и развития российского рынка товаров и услуг, соответствующих требованиям «Халяль» и законодательству в области качества и безопасности пищевой продукции.
ТПП РБ уже подписано соглашение о сотрудничестве с ДУМ РБ, с ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» Управления ветеринарии РБ и ГКУ «Испытательный центр» Министерства торговли и услуг РБ. Это позволит осуществлять дополнительный контроль качества всей продукции «Халяль» посредством проведения тестов на наличие ДНК свинины и запрещенных нормами ислама пищевых добавок и антибиотиков.
ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» (РОСС RU.П1705.04ХМТ0) и имеющей Меморандум о взаимопонимании с Институтом стандартов и метрологии Организации исламского сотрудничества (OIC/SMIIC).
В рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» достигнута договорённость с генеральным секретарем ОИС SMIIC Ихсан Овютом и председателем совета директоров Агентства по аккредитации Халяль (HAK) Зафер Сойлу о создании на базе ТПП РБ Международного учебного центра «Индустрия Халяль».