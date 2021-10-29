ТПП РБ формирует единую систему сертификации «Халяль»

ТПП РБ формирует единую систему сертификации «Халяль»
ТПП РБ формирует единую систему сертификации «Халяль»
Вчера, 10:40ЭкономикаТатьяна МайороваФото: tpprb.ru
В Башкортостане заключено межведомственное соглашение о взаимодействии в рамках единой системы сертификации «Халяль».

Подписи под документом поставили президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов, вице-премьер правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, министр торговли и услуг Алексей Гусев, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.

Стороны договорились обеспечивать оценку качества и безопасности производимых ими товаров и услуг, стимулировать производителей к сертификации продукции по стандарту «Халяль». Сотрудничество нацелено на формирование и развития российского рынка товаров и услуг, соответствующих требованиям «Халяль» и законодательству в области качества и безопасности пищевой продукции.

Фото:tpprb.ru

ТПП РБ уже подписано соглашение о сотрудничестве с ДУМ РБ, с ГБУ «Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория» Управления ветеринарии РБ и ГКУ «Испытательный центр» Министерства торговли и услуг РБ. Это позволит осуществлять дополнительный контроль качества всей продукции «Халяль» посредством проведения тестов на наличие ДНК свинины и запрещенных нормами ислама пищевых добавок и антибиотиков.

ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» (РОСС RU.П1705.04ХМТ0) и имеющей Меморандум о взаимопонимании с Институтом стандартов и метрологии Организации исламского сотрудничества (OIC/SMIIC).

В рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» достигнута договорённость с генеральным секретарем ОИС SMIIC Ихсан Овютом и председателем совета директоров Агентства по аккредитации Халяль (HAK) Зафер Сойлу о создании на базе ТПП РБ Международного учебного центра «Индустрия Халяль».

Материалы по теме:
сотрудничество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы