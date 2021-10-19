Тимур Хакимов: «ТПП РБ присоединяется к развитию сертификации по стандартам FSC»

«Вопрос сертификации в этой отрасли назрел. Рынок поставок сегодня ограничен Средней Азией и Китаем, а внедрение сертификации FSC позволяет выйти на рынки Европы с изделиями из древесины, произведенными в Башкортостане. В ближайшее время Китай вводит ограничения и будет закупать лес или производные только у предприятий с сертификатом FSC», - рассказал Тимур Хакимов.В 2021 году ТПП РБ выдала предприятиям-экспортерам лесной и деревообрабатывающей промышленности Башкортостан более 880 сертификатов о происхождении товаров. Экспорт осуществлялся в следующие страны: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Грузия, Вьетнам, Камбоджи, Монголия, Китай, Египет, Турция, Германия.