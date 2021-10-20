Паралимпийская чемпионка Савченко назвала депутатство в Курултае Башкирии бесполезным

Напомним читателю и то, что в 2020 году Оксана Савченко часто оказывалась в очень разных ситуациях, многие из которых можно назвать скандальными. Так в марте 2020 года вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов оскорбил спортсменку прямо в бассейне, где та проводила тренировку. Позже Сагитов извинился перед Савченко, заметим и то, что сделал он это после того, как спортсменка поделилась неприятной историей с главой Башкирии Радием Хабировым.