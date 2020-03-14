«Задницу подними!»: в Башкирии вице-премьер оскорбил спортсменку и депутата

Сегодня, 14 марта, днем серьезный конфликт произошел между паралимпийской чемпионкой и депутатом Госсобрания Башкирии Оксаной Савченко и вице-премьером правительства Башкирии Иреком Сагитовым.

Обстоятельства конфликта изложила в соцсетях Оксана Савченко. По ее словам, она проводила тренировку с молодыми спортсменами, когда в помещении бассейна появился Ирек Сагитов в верхней одежде и обуви и в грубой форме обратился к ней:

- Задницу свою подними и подойди ко мне!

Очевидно, что Ирек Сагитов не узнал известную спортсменку.

Шокированная таким поведением чиновника Оксана Савченко написала о происшедшем эмоциональный пост.

После того, как данная история попала в СМИ, вскоре стало известно, что Ирек Сагитов принес извинения Оксане Савченко.

По уточненным данным, Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой и возмутился внешним видом Оксаны, которая была одета в джинсы во время тренировки со своим учеником, хотя сам вице-премьер при этом тоже находился далеко не в спортивной одежде.

Оксана позднее сообщила, что не держит зла на Сагитова после его извинений, понимает, что он военный человек и очень эмоциональный.

- Я так думаю, сделал все-таки выводы, что эмоции в политике и когда работаешь с людьми, неприемлемы. Извинения приняла, - сообщила в соцсетях Оксана Савченко.