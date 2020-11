Депутат Оксана Савченко объяснила, почему в Башкирии медленно умирает спорт

Паралемпийская чемпионка и депутат Госсобрания-Курултая Оксана Савченко эмоционально отреагировала на информацию о бюджете, выделенном на две разные сферы – молодежную политику и спорт на 2021-2023 годы.

По мнению спортсменки, именно из-за такого распределения денежный средств в Башкирии спорт медленно умирает. — Молодежка - по 2 млрд в год. Со спортом сложней, сюда включены все стройки, поэтому от 13 млрд мы убираем 9 млрд на стройки, остаётся 5 млрд! На спорт, далее мы вычитаем оттуда более 1 млрд на содержание парочки очень дорогих объектов, остаётся 4 млрд! То есть чуть больше 1 млрд в год! Это капец какая маленькая сумма для развития спорта, — написала Оксана Савченко в своем Instagram. Photo: instagram.com Photo: instagram.com Помимо этого, по мнению Оксаны Савченко, направления молодежной политики и спорта должны существовать раздельно.

