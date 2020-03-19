Вице-премьер Башкирии извинился перед чемпионкой Савченко по поручению начальства

Вице-премьер республики опубликовал в своем Instagram селфи с Оксаной Савченко — восьмикратной паралимпийской чемпионкой, депутатом Госсобрания республики.

Напомним, 14 марта Оксана Савченко сообщила в своих социальных сетях о том, что во время занятий по плаванию в бассейне Инорса, ранее открытом с многочисленными нарушениями, вице-премьер республики Ирек Сагитов позволил себе оскорбить чемпионку.

По словам Оксаны Савченко, она проводила тренировку с молодыми спортсменами, когда в помещении бассейна появился Ирек Сагитов в верхней одежде и обуви (что противоречит всех санитарным нормам) и в грубой форме обратился к ней:

— Задницу свою подними и подойди ко мне!

Очевидно, что Ирек Сагитов не узнал известную спортсменку. По уточненным данным, Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой и возмутился внешним видом Оксаны, которая была одета в джинсы во время тренировки со своим учеником, хотя сам вице-премьер при этом тоже находился далеко не в спортивной одежде.

После того, как Оксана Савченко рассказала обо всем случившемся в своем блоге Instagram, об этом написали целый ряд региональных и федеральных СМИ. Ирек Сагитов через своих подчиненных принес спортсменке извинения. При этом Савченко в прямом эфире передачи «Эхо Москвы в Уфе» призналась, что после конфликта к ней обратились десятки людей, также столкнувшихся с откровенным хамством со стороны этого высокопоставленного башкирского чиновника.

Теперь же, спустя 4 дня после крупного конфликта, Ирек Сагитов сообщил, что «по поручению Радия Хабирова и первого заместителя премьер-министра правительства Андрея Назарова он лично принес извинения Оксане Савченко». При этом беседа у них была «дружеская».