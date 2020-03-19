Вице-премьер Башкирии извинился перед чемпионкой Савченко по поручению начальства
Спустя 4 дня после крупного конфликта, разгоревшегося до федерального масштаба, Ирек Сагитов все-таки решил лично извиниться перед Оксаной Савченко.
Вице-премьер республики опубликовал в своем Instagram селфи с Оксаной Савченко — восьмикратной паралимпийской чемпионкой, депутатом Госсобрания республики.
Напомним, 14 марта Оксана Савченко сообщила в своих социальных сетях о том, что во время занятий по плаванию в бассейне Инорса, ранее открытом с многочисленными нарушениями, вице-премьер республики Ирек Сагитов позволил себе оскорбить чемпионку.
По словам Оксаны Савченко, она проводила тренировку с молодыми спортсменами, когда в помещении бассейна появился Ирек Сагитов в верхней одежде и обуви (что противоречит всех санитарным нормам) и в грубой форме обратился к ней:
— Задницу свою подними и подойди ко мне!
Очевидно, что Ирек Сагитов не узнал известную спортсменку. По уточненным данным, Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой и возмутился внешним видом Оксаны, которая была одета в джинсы во время тренировки со своим учеником, хотя сам вице-премьер при этом тоже находился далеко не в спортивной одежде.
После того, как Оксана Савченко рассказала обо всем случившемся в своем блоге Instagram, об этом написали целый ряд региональных и федеральных СМИ. Ирек Сагитов через своих подчиненных принес спортсменке извинения. При этом Савченко в прямом эфире передачи «Эхо Москвы в Уфе» призналась, что после конфликта к ней обратились десятки людей, также столкнувшихся с откровенным хамством со стороны этого высокопоставленного башкирского чиновника.
Теперь же, спустя 4 дня после крупного конфликта, Ирек Сагитов сообщил, что «по поручению Радия Хабирова и первого заместителя премьер-министра правительства Андрея Назарова он лично принес извинения Оксане Савченко». При этом беседа у них была «дружеская».
«В дружеской беседе обсудили вопросы, связанные с развитием спорта в Башкортостане. Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами и применять в Республике их богатый опыт на практике. Уверен, что сегодня нам удалось преодолеть недопонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия. Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир!» — резюмировал Ирек Сагитов.