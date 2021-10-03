mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Плюс 482, минус 23: в Башкирии очень быстро растет число больных коронавирусом

3 октября 2021, 11:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 68 тысяч человек.

За минувшие сутки коронавирусом в Башкирии официально заразилось 482 человека. Таким образом общее количество инфицированных составляет 68309 человек.

За минувшие сутки вылечилось 248 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 59399 человек.

Также актуальная сводка от оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом уточняет, что covid-19 стал причиной смерти еще 23 пациентов. Это по-прежнему самое высокое число смертей в регионе.

Напомним, что в сентябре количество заболевших коронавирусом в республике составляло не менее 300 человек в день, это число продолжает медленно расти.

Вакцинировались хотя бы одним компонентом 1,29 млн жителей республики.

Материалы по теме
В Башкирии побит очередной антирекорд по коронавирусу: +452 заболевших и +22 погибшихОсторожно, пункты закрываются: что происходит с вакцинацией от коронавируса в УфеВ Минздраве Башкирии рассказали, как вскрывают трупы пациентов с коронавирусом
#Новости#Здравоохранение#Коронавирус 2021#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48