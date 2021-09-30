В России предложили сделать детские выплаты к школе ежегодными

Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Об этом сообщает РБК.
Размер предполагаемого пособия — 20 тыс. руб., выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. Расходы федерального бюджета на такие выплаты может составить около 60 млрд руб. в год. Согласно расчетам ведомства, сборы мальчика в школу обходятся родителям в 19,3 тыс. руб., девочки — в 23,8 тыс. руб.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544,3 тыс. руб., на второго — 719,2 тыс. руб. Со следующего года получать материнский капитал смогут отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей.