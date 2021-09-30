В России предложили сделать детские выплаты к школе ежегодными

Размер предполагаемого пособия — 20 тыс. руб., выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. Расходы федерального бюджета на такие выплаты может составить около 60 млрд руб. в год. Согласно расчетам ведомства, сборы мальчика в школу обходятся родителям в 19,3 тыс. руб., девочки — в 23,8 тыс. руб.