Владимир Путин анонсировал новые выплаты силовикам

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение денежного довольствия сотрудникам ФСИН, МВД, Федеральной таможенной службы и Росгвардии. Об этом сообщает «Бизнес-газета».
По словам президента, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Планируется, что таким образом будет сокращен разрыв между доходами сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минобороны, образовавшийся за последние годы.
Также в 2023 году военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов планируется повысить темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно.
Напомним, летом Владимир Путин выступил с инициативой индексировать довольствие военнослужащих выше уровня инфляции в 2022–2023 гг. и пообещал единовременную выплату в 15 тыс. руб. в этом году как военнослужащим, так и курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.