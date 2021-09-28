Владимир Путин анонсировал новые выплаты силовикам

По словам президента, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год. Планируется, что таким образом будет сокращен разрыв между доходами сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих минобороны, образовавшийся за последние годы.