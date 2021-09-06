«Единая Россия»: Выплаты в 15 тыс рублей поступили на карты военных

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство максимально оперативно реализовало поручение главы государства. Он отметил, что размер выплат составит 15 тысяч рублей независимо от звания и должности получателя, передает nashgorod.ru.
Как заявил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, одинаковая выплата — это социально оправдано и справедливо. Если поддержку поставили бы в зависимость от денежного довольствия, то размер выплат был бы меньше.
Сообщается, что эти средства не подлежат взысканию по исполнительным документам и решениям судов, а также не учитываются при исчислении мер социальной поддержки.
Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональные отделения партии будут проводить разъяснительную работу о порядке получения выплат.
Как сообщает сайт ER.ru, ранее Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Реализовать инициативу он поручил на встрече с представителями ЕР, на которой обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Президент также поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам полиции в 2022–2023 годах.