«Единая Россия»: Выплаты в 15 тыс рублей поступили на карты военных

Как сообщает сайт ER.ru, ранее Владимир Путин подписал указы о единовременных выплатах всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Реализовать инициативу он поручил на встрече с представителями ЕР, на которой обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Президент также поручил депутатам Госдумы восьмого созыва заложить в бюджете повышенную индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам полиции в 2022–2023 годах.