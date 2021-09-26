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«Смотреть невозможно без слез»: сцену парка «Кашкадан» разломали вандалы

26 сентября 2021, 14:55
Фото: Инстаграм "Уфа РБ"
Реконструкция парка должна завершиться в октябре.

В соцсетях уфимка опубликовала видео, на котором она показала современное состояние центральной части парка «Кашкадан» — эстрадной сцены. В дверях проломлены дыры, внутреннее состояние помещений ближе к состоянию капитального ремонта — везде валяется строительный мусор, стены исписаны.

— Разбомблено, разодрано, сломано все, — комментирует женщина. — Двери выломаны, исписано все. Смотреть невозможно без слез!

Напомним, реконструкцию парка «Кашкадан» начали в 2019 году, завершить работы планировалось в этом октябре. Строители вычистили и углубили озеро Кашкадан, водоем заполнили чистой водой, проложили ливневую канализацию, озеленили территорию вокруг. Также по проекту появится песчаный пляж, а в центральной части озера — светомузыкальный фонтан.

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