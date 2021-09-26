Система управления туризмом в Башкирии признана лучшей после Москвы

Согласно исследованию управленческого воздействия на устойчивое развитие туризма в регионах России, которое проводит Российский союз туриндустрии, по итогам первого этапа Башкирия занимает второе место в рейтинге после Москвы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, добавив, что за половину этого года Башкирию посетило 1,9 млн туристов.