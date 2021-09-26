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Система управления туризмом в Башкирии признана лучшей после Москвы

26 сентября 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Рейтинг сформировал Российский союз туриндустрии.

Согласно исследованию управленческого воздействия на устойчивое развитие туризма в регионах России, которое проводит Российский союз туриндустрии, по итогам первого этапа Башкирия занимает второе место в рейтинге после Москвы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, добавив, что за половину этого года Башкирию посетило 1,9 млн туристов.

В числе критериев, которые оценивались при формировании рейтинга, — меры поддержки предпринимателей, экологичность, комфортная навигация, доступная безбарьерная среда и др.

— Мы уделяем этой сфере особое внимание. Этнотуризм, экотуризм, круизный отдых и водная рекреация, медицинский, детский и социальный туризм станут драйверами развития туризма в Башкортостане, — подчеркнул глава региона.

По его словам, к 2035 году в Башкирии планируется создать 75 визит-центров, а турпоток увеличить до 5 млн человек в год.

Напомним, ранее Mkset проанализировал ситуацию в туристической сфере Башкирии.

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#Новости#Туризм#Андрей Королев#Общество
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