Естественный интерес: как в Башкирии реанимируют внутренний туризм

С другой стороны, выяснилось, что даже с увеличением сборов от выросшего турпотока региону не удалось пустить вырученные средства на развитие инфраструктуры — денег едва хватило на устранение последствий и причиненных убытков. Для сравнения объем платных услуг в турсфере республики в 2020 году составил 4,8 млрд руб., в 2019 — 13,52 млрд руб. И поэтому даже столь незначительное увеличение стоимости не приведет к хоть каким-либо доходам ведомства, которые можно было бы направить на развитие инфраструктуры и системное обновление. Тем не менее в природных парках к новому сезону удалось установить 100 новых биотуалетов, а на самих территориях изменили практику по работе с отходами.