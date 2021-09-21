Туристический поток в Башкирию к 2035 году планируют увеличить до 5 миллионов человек

Туристический поток в Башкирию к 2035 году планируют увеличить до 5 миллионов человек
Туристический поток в Башкирию к 2035 году планируют увеличить до 5 миллионов человек
Сегодня, 12:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Итоги разработки стратегии развития туризма на ближайшие 12 лет обсудили вчера в ходе оперативки в правительстве Башкирии.

Масштабные планы по увеличению турпотока в республику обсуждали в правительстве вчера, 20 сентября на еженедельном оперативном совещании. Так, к 2035 году туристический поток в республику хотят увеличить до 5 миллионов людей в год. Эльмира Туканова, председатель Госкомитета по туризму Башкирии рассказала о том, что документ был разработан в соответствии с федеральной стратегией развития туризма до 2035 года.

Создать качественный и конкурентный туристский продукт для продвижения на внутреннем и международном рынках, повысить его доступность для жителей республики, а также улучшить условия развития бизнеса – так обозначены результаты данной стратегии. Упор по словам Тукановой будет сделан на этно- и экотуризм, развитие круизного отдыха и водной рекреации, автомобильный туризм, а также на медицинский, детский и социальный виды туризма.

Стратегия, которую обсуждали в правительстве должна дать дополнительные возможности участия Башкирии в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который начнет работать с 2022 года. Турпоток по расчетам авторов документа должен повысить поток туристов в регион до 5 миллионов людей в год, что принесет 25 миллиардов рублей в год.

Также обеспечит двукратный рост работников отрасли и создаст условия для увеличения вливаемых в сферу инвестиций в 2,5 раза. Заметим, что за первое полугодие 2021 года Башкирию посетил 1,9 миллионов туристов.

Заметим, что в сентябре один из операторов сотовой связи озвучил данные о том кто приезжал в Башкирию в августе. Несмотря на пандемию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток внутренних туристов возрос на 110%.

С помощью инструментов Big Data и анализа обезличенных данных выяснили, что в августе больше всего гостей посетило республику из Москвы, Челябинска и Ханты-мансийского автономного округа. В исследовании учитывали иногородних гостей региона, которые пробыли в Башкирии более 24 часов.

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