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В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT

24 сентября 2021, 12:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Его уже используют для диагностики пациентов.

Сегодня в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака ввели в эксплуатацию новый аппарат компьютерной томографии Discovery RT. На нем уже начали проводить исследования.

Новый томограф обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными устройствами. Аппарат позволит всесторонне обследовать пациентов с подозрением на онкозаболевания и обследовать пациентов с подозрением на пневмонию.

— Также он позволит получать более качественные снимки и снизит дозу лучевой нагрузки за счет уменьшения времени проведения исследования больного, — отметил главврач Андрей Палтусов. — Оборудование было получено в целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний. Высокая информативность этого метода и хорошее качество снимков КТ позволяют врачам чётче определить наличие хирургической или терапевтической патологии, спрогнозировать дальнейшее течение заболевания и разработать наиболее эффективную тактику лечения.

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