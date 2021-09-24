В больнице Стерлитамака запустили в работу компьютерный томограф Discovery RT

Сегодня в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака ввели в эксплуатацию новый аппарат компьютерной томографии Discovery RT. На нем уже начали проводить исследования.
Новый томограф обладает рядом существенных преимуществ перед аналогичными устройствами. Аппарат позволит всесторонне обследовать пациентов с подозрением на онкозаболевания и обследовать пациентов с подозрением на пневмонию.
— Также он позволит получать более качественные снимки и снизит дозу лучевой нагрузки за счет уменьшения времени проведения исследования больного, — отметил главврач Андрей Палтусов. — Оборудование было получено в целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний. Высокая информативность этого метода и хорошее качество снимков КТ позволяют врачам чётче определить наличие хирургической или терапевтической патологии, спрогнозировать дальнейшее течение заболевания и разработать наиболее эффективную тактику лечения.