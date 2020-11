В Башкирии онкодиспансер получил компьютерный томограф для лучевой терапии

В республиканский онкологический диспансер поставлен мультиспиральный компьютерный томограф.

Томограф предназначен для проведения лучевой терапии. Высокотехнологичный аппарат обеспечивает детальную визуализацию самой опухоли и прилегающих к ней органов, а также определяет контуры тела пациента, что необходимо для дозиметрии. По словам главврача диспансера Аделя Измайлова, новый томограф дает возможность более качественного определения топографо-анатомических взаимодействий опухоли и окружающих ее здоровых тканей, а также обеспечивает передачу полученных данных в компьютерную систему для планирования дистанционного или контактного облучения. Благодаря новому компьютерному томографу обследование онкобольных будет комплексным: врачи увидят не только зону поражения, но также все те области, которые могут быть подвержены метастатическому поражению. Отметим, что томограф приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

