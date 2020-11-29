В Башкирии онкодиспансер получил компьютерный томограф для лучевой терапии

В Башкирии онкодиспансер получил компьютерный томограф для лучевой терапии

Вчера, 16:22ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В республиканский онкологический диспансер поставлен мультиспиральный компьютерный томограф.

Томограф предназначен для проведения лучевой терапии. Высокотехнологичный аппарат обеспечивает детальную визуализацию самой опухоли и прилегающих к ней органов, а также определяет контуры тела пациента, что необходимо для дозиметрии.

По словам главврача диспансера Аделя Измайлова, новый томограф дает возможность более качественного определения топографо-анатомических взаимодействий опухоли и окружающих ее здоровых тканей, а также обеспечивает передачу полученных данных в компьютерную систему для планирования дистанционного или контактного облучения.

Благодаря новому компьютерному томографу обследование онкобольных будет комплексным: врачи увидят не только зону поражения, но также все те области, которые могут быть подвержены метастатическому поражению.

Отметим, что томограф приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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