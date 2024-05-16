В Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспорта

Дорожное-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 16 мая. На автодороге столкнулись перевозивший бревна лесовоз и два других грузовика. К счастью, в результате ДТП никто не погиб — по данным оперативных служб, лишь один человек пострадал.