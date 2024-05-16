В Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспорта

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 11:01
На месте ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей на трассе близ села Миловка в Башкирии организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Дорожное-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 16 мая. На автодороге столкнулись перевозивший бревна лесовоз и два других грузовика. К счастью, в результате ДТП никто не погиб — по данным оперативных служб, лишь один человек пострадал.
Напомним, ранее ДТП с летальным исходом произошло на участке автодороги М-5 «Урал». Грузовик столкнулся с иномаркой на подъезде к недавно пережившему сильное подтопление Орску. В аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.