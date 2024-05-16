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Published Сегодня, 08:36

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На дороге в Башкирии временно вводится реверсивное движение

В Башкирии из-за крупного ДТП изменится схема движения транспорта

16 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI

На дороге в Башкирии временно вводится реверсивное движение

Виной тому столкнувшиеся на дороге большегрузы.

На месте ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей на трассе близ села Миловка в Башкирии организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Дорожное-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 16 мая. На автодороге столкнулись перевозивший бревна лесовоз и два других грузовика. К счастью, в результате ДТП никто не погиб — по данным оперативных служб, лишь один человек пострадал.

Напомним, ранее ДТП с летальным исходом произошло на участке автодороги М-5 «Урал». Грузовик столкнулся с иномаркой на подъезде к недавно пережившему сильное подтопление Орску. В аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#ГИБДД#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Уфимский район#КамАЗ
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