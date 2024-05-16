Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Борт авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Уфа регулярным рейсом SDM6423, не смог долететь до места назначения, сообщает отраслевой Telegram-канал «Авиаторщина».
Самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89142) вылетел утром в четверг, 16 мая, из питерского аэропорта «Пулково». Во время полета, через 1,5 часа после взлета, в грузовом отсеке авиалайнера сработал датчик пожара. Было принято решение посадить самолет в Кирове в аэропорту «Победилово». Пассажиров доставят в Уфу на резервном борте авиакомпании «Россия», который готовят к вылету в Киров из столичного «Шереметьево».
Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия», никто не пострадал. Кроме того, на время вынужденной пересадки пассажиров обеспечат всем необходимым согласно Федеральным авиаправилам и собственным стандартам.
Добавим, что данных о времени вылета резервного борта из Кирова в Уфу не значится ни на онлайн-табло аэропортов, ни на сайте авиакомпании, которая входит в ГК «Аэрофлот».