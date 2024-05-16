Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове

Самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89142) вылетел утром в четверг, 16 мая, из питерского аэропорта «Пулково». Во время полета, через 1,5 часа после взлета, в грузовом отсеке авиалайнера сработал датчик пожара. Было принято решение посадить самолет в Кирове в аэропорту «Победилово». Пассажиров доставят в Уфу на резервном борте авиакомпании «Россия», который готовят к вылету в Киров из столичного «Шереметьево».