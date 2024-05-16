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Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»

Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу экстренно сел в Кирове

16 мая 2024, 09:40
Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»
Бортовая техника дала сигнал о возгорании в багажном отсеке Sukhoi Superjet 100. Пассажиров рейса доставят в Уфу на резервном борте, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Борт авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Уфа регулярным рейсом SDM6423, не смог долететь до места назначения, сообщает отраслевой Telegram-канал «Авиаторщина».

Самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89142) вылетел утром в четверг, 16 мая, из питерского аэропорта «Пулково». Во время полета, через 1,5 часа после взлета, в грузовом отсеке авиалайнера сработал датчик пожара. Было принято решение посадить самолет в Кирове в аэропорту «Победилово». Пассажиров доставят в Уфу на резервном борте авиакомпании «Россия», который готовят к вылету в Киров из столичного «Шереметьево».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «Россия», никто не пострадал. Кроме того, на время вынужденной пересадки пассажиров обеспечат всем необходимым согласно Федеральным авиаправилам и собственным стандартам.

Добавим, что данных о времени вылета резервного борта из Кирова в Уфу не значится ни на онлайн-табло аэропортов, ни на сайте авиакомпании, которая входит в ГК «Аэрофлот».

#Юлия Литвиненко#Уфа#Пожар#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Sukhoi Superjet 100#Авиакомпания
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