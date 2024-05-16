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Published Сегодня, 09:29

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В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов

В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов

16 мая 2024, 09:29
Фото: 1MI
Злоумышленников разыскивает полиция.

В Башкирии правоохранители разыскивают вандалов, повредивших памятники на могилах местного кладбища. Кроме того, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Об осквернении могил в полицию в среду, 15 мая, сообщила местная жительница.

Напомним, ранее в Башкирии двое подростков осквернили Вечный огонь. По неизвестной причине двое девятилетних школьников справили нужду на мемориал. В СМИ вскоре после этого появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим. Ситуацию прокомментировал адвокат.

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