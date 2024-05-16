В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов

Напомним, ранее в Башкирии двое подростков осквернили Вечный огонь. По неизвестной причине двое девятилетних школьников справили нужду на мемориал. В СМИ вскоре после этого появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим. Ситуацию прокомментировал адвокат.