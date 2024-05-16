В Башкирии разыскивают осквернивших могилы вандалов

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Башкирии правоохранители разыскивают вандалов, повредивших памятники на могилах местного кладбища. Кроме того, в связи с этим возбуждено уголовное дело.
Об осквернении могил в полицию в среду, 15 мая, сообщила местная жительница.
Напомним, ранее в Башкирии двое подростков осквернили Вечный огонь. По неизвестной причине двое девятилетних школьников справили нужду на мемориал. В СМИ вскоре после этого появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим. Ситуацию прокомментировал адвокат.