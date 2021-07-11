В кардиологический центр Башкирии поступил томограф стоимостью 55 млн рублей

В кардиологический центр Башкирии поступил томограф стоимостью 55 млн рублей
В кардиологический центр Башкирии поступил томограф стоимостью 55 млн рублей
11 июля, 18:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Компьютерный томограф предназначен для диагностики структурных поражений внутренних органов — сердца и головного мозга.

В Республиканский кардиологический центр ведется монтаж компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. Томограф приобретен за счет средств федерального бюджета в целях реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость его составила 55 млн руб.

По словам заместителя министра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, поступление нового компьютерного томографа — очень важное и значимое событие для сферы здравоохранения региона.

— Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача снизить летальность в стране от болезней системы кровообращения. В Республике Башкортостан этому поручению уделяется огромное внимание. Теперь, с появлением нового КТ-аппарата, возможности региона в этом плане значительно расширились, и это крайне важно, так как перед нами стоит задача по увеличению продолжительности жизни населения.

Компьютерный рентгеновский томограф имеет высокую разрешающую способность. Если точнее, то новое оборудование позволяет более глубоко и детально диагностировать сердечно-сосудистую патологию. Это необходимо для принятия кардиохирургами решений об оперативном лечении. Также на аппарате имеется кардиопрограмма, позволяющая выполнять компьютерную томографию сердца.

— Сейчас по оснащенности тяжелым оборудованием и установленным на нем программным обеспечением медучреждение не уступает крупным федеральным центрам, — отметила главный врач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы