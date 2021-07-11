В кардиологический центр Башкирии поступил томограф стоимостью 55 млн рублей

В Республиканский кардиологический центр ведется монтаж компьютерного рентгеновского томографа с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии. Томограф приобретен за счет средств федерального бюджета в целях реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость его составила 55 млн руб.
По словам заместителя министра здравоохранения РБ Динары Еникеевой, поступление нового компьютерного томографа — очень важное и значимое событие для сферы здравоохранения региона.
— Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача снизить летальность в стране от болезней системы кровообращения. В Республике Башкортостан этому поручению уделяется огромное внимание. Теперь, с появлением нового КТ-аппарата, возможности региона в этом плане значительно расширились, и это крайне важно, так как перед нами стоит задача по увеличению продолжительности жизни населения.
Компьютерный рентгеновский томограф имеет высокую разрешающую способность. Если точнее, то новое оборудование позволяет более глубоко и детально диагностировать сердечно-сосудистую патологию. Это необходимо для принятия кардиохирургами решений об оперативном лечении. Также на аппарате имеется кардиопрограмма, позволяющая выполнять компьютерную томографию сердца.
— Сейчас по оснащенности тяжелым оборудованием и установленным на нем программным обеспечением медучреждение не уступает крупным федеральным центрам, — отметила главный врач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.