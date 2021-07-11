В кардиологический центр Башкирии поступил томограф стоимостью 55 млн рублей

— Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача снизить летальность в стране от болезней системы кровообращения. В Республике Башкортостан этому поручению уделяется огромное внимание. Теперь, с появлением нового КТ-аппарата, возможности региона в этом плане значительно расширились, и это крайне важно, так как перед нами стоит задача по увеличению продолжительности жизни населения.