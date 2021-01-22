Башкирия закупит четыре томографа за 411,5 миллионов рублей

Башкирия закупит четыре томографа за 411,5 миллионов рублей

Вчера, 09:25ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии определился поставщик томографов на 411,5 миллионов рублей. Им стала компания «Медтехник».

Все четыре закупки проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В качестве заказчика выступил Минздрав Башкирии. Победителем стала компания «Медтехник», которая поставит четыре томографа за 99,5 миллиона рублей, 84,2 миллиона рублей, 110 миллиона рублей и 117,8 миллиона рублей. В общем томографы обойдутся в 411,5 миллиона рублей.

Отметим, что в одном из аукционов была подана одна заявка от «Медтехники».

Напомним, ранее Минздрав закупал пульсоксиметры. первоначальная и максимальная стоимость контракта на покупку 16 аппаратов составляла свыше 133 тысяч рублей. Таким образом, средняя стоимость одного пульсоксиметра составляла 8 333 рублей, что в несколько раз выше рыночной стоимости. Однако в ходе аукциона стоимость снизилась до 40 665 рублей.

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