Башкирия закупит четыре томографа за 411,5 миллионов рублей

Напомним, ранее Минздрав закупал пульсоксиметры. первоначальная и максимальная стоимость контракта на покупку 16 аппаратов составляла свыше 133 тысяч рублей. Таким образом, средняя стоимость одного пульсоксиметра составляла 8 333 рублей, что в несколько раз выше рыночной стоимости. Однако в ходе аукциона стоимость снизилась до 40 665 рублей.