Башкирия закупит четыре томографа за 411,5 миллионов рублей

В Башкирии определился поставщик томографов на 411,5 миллионов рублей. Им стала компания «Медтехник».

Все четыре закупки проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В качестве заказчика выступил Минздрав Башкирии. Победителем стала компания «Медтехник», которая поставит четыре томографа за 99,5 миллиона рублей, 84,2 миллиона рублей, 110 миллиона рублей и 117,8 миллиона рублей. В общем томографы обойдутся в 411,5 миллиона рублей. Отметим, что в одном из аукционов была подана одна заявка от «Медтехники». Напомним, ранее Минздрав закупал пульсоксиметры. первоначальная и максимальная стоимость контракта на покупку 16 аппаратов составляла свыше 133 тысяч рублей. Таким образом, средняя стоимость одного пульсоксиметра составляла 8 333 рублей, что в несколько раз выше рыночной стоимости. Однако в ходе аукциона стоимость снизилась до 40 665 рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter