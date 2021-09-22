Дистант в школе, ковидные ограничения и выплаты пчеловодам. Итоги дня в Башкирии

Школьников 5-8 и 10 классов в 12 районах Башкирии перевели на дистанционное обучение. По данным от министерства образования региона, дистанционка коснется учеников 5, 6, 7, 8, 10 классов в отдельных школах в 12 районах Башкирии — Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы. В документе значится, что перевод необходимо осуществить уже 22 и 23 сентября, то есть сегодня и завтра. По предварительным данным, дистанционный формат обучения будет введен на две недели.
В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной. Участок бульвара Хадии Давлетшиной, протяженностью 270 метров закроется для автомобильного транспорта уже завтра. Этот отрезок бульвара расположен между улицей Комсомольской и улицей Заводской. Движение будет ограничено на срок больше месяца, вновь открыть участок бульвара обещают 29 октября. Причины все те же — капитальный ремонт дорожного полотна, который уфимцам неоднократно обещали завершить в сентябре, но по последний сообщениям городской администрации отложили до сроков сдачи, которые указаны в договоре — 20 ноября 2021 года.
С 27 сентября в театры Башкирии будут пускать по QR-коду сертификата о вакцинации. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Башкирии посетителю театрально-концертных организаций необходимо будет предоставить QR-код сертификата о пройденной вакцинации, либо справку о наличии противопоказаний к вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.
В Уфе детская площадка попала в рейтинг худших в России. Рейтинг детских площадок составил Общероссийский народный фронт. Стало известно, что детская площадка, которая располагается по улице Набережной реки Уфы, 51 попала в рейтинг худших площадок в России. Так, ОНФ отметил, что здесь стоит старое оборудование и мало песка, а на самой территории площадки лежат запчасти от трактора, в числе которых и ржавый ковш.
Пчеловоды Башкирии, чьи пчелы массово погибли после обработки химикатами полей и лесов от непарного шелкопряда, получат компенсацию от государства. Порядок предоставления бюджетных субсидий подписал премьер Башкирии Андрей Назаров. Известно, что сумма будет рассчитываться на основе числа погибших и пострадавших пчелосемей. Объявление о приеме заявок будет опубликовано ведомством не позднее трех дней до начала отбора, который уже в свою очередь будет проходить в течение 30 дней. Выплаты будут перечислены уже в течение 10 дней после приказа об их предоставлении.