Дистант в школе, ковидные ограничения и выплаты пчеловодам. Итоги дня в Башкирии

Пчеловоды Башкирии, чьи пчелы массово погибли после обработки химикатами полей и лесов от непарного шелкопряда, получат компенсацию от государства. Порядок предоставления бюджетных субсидий подписал премьер Башкирии Андрей Назаров. Известно, что сумма будет рассчитываться на основе числа погибших и пострадавших пчелосемей. Объявление о приеме заявок будет опубликовано ведомством не позднее трех дней до начала отбора, который уже в свою очередь будет проходить в течение 30 дней. Выплаты будут перечислены уже в течение 10 дней после приказа об их предоставлении.